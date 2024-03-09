SAMÜ Ballıca Kampüsü'nde Cami Temeli Atıldı - Son Dakika
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SAMÜ Ballıca Kampüsü'nde Cami Temeli Atıldı

SAMÜ Ballıca Kampüsü\'nde Cami Temeli Atıldı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü'nde merhum iş adamı Fahrettin Ulusoy adına ailesi tarafından inşa ettirilecek olan bin 100 kişilik caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

09.03.2024 18:22  Güncelleme: 18:25
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Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü'nde cami temeli atıldı.

SAMÜ Ballıca Kampüsü yerleşkesinde merhum iş adamı Fahrettin Ulusoy adına ailesi tarafından inşa ettirilecek olan bin 100 kişilik caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, iş adamı Dr. Eren Günhan Ulusoy ve protokol üyeleri katıldı.

Törende protokol tarafından butona basılarak caminin temeli atıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SAMÜ Ballıca Kampüsü'nde Cami Temeli Atıldı - Son Dakika

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