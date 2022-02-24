Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama

24.02.2022 10:03

Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlamaARDAHAN Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.

Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama

ARDAHAN Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.

Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sahneye Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı ile birlikte çıkan Ardahan Belediye Başkanı olan Faruk Demir, konser öncesi meydanı dolduran vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. Demir, "Atalarımız ve dedelerimiz bu soğuk günlerde bir de düşmanla çarpışmışlar. Bize düşen, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güvenli, hiç kimsenin tehdidi olmayan bir Ardahan, bir Türkiye, bir cumhuriyet bırakmak ve bizler bunlar için buradayız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Demir Erdal Erzincanlı ile birlikte 'dura dura bir sel oldum erenler' türküsünü söyledi. Başkan Faruk Demir daha sonra kalabalığın isteği üzerine 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama
Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama
Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama

YORUMLAR
500
İş Sanat mart ayında birçok etkinlik gerçekleştirecek İş Sanat mart ayında birçok etkinlik gerçekleştirecek Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına konser Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına konser

Erdal Erzincan, Faruk Demir, Ardahan, Konser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sanatçı Başkan Faruk Demir'den konserli kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement