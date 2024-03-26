Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türk Astronot Gençlerle Buluştu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı Gençlik Buluşmaları kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) gençlerle bir araya geldi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bakan Kacır ve Astronot Gezeravcının yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, protokol mensupları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Çakmak: Gençlerimize Güveniyoruz

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Bülent Çakmak, Milli Uzay Programı'nın Türkiye'nin uzay çalışmaları açasından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek: "Bu yıl Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde yer alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümümüze ilk öğrencilerimizi aldık. Şu an salonda bulunan ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde okuyan genç arkadaşlarımız sanıyorum ki sizlerin gelişinden en çok heyecanlananlardır. Üniversite olarak bu alandaki yetkinliğimiz TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve üniversitelerin yetkinlik haritasını çıkaran çalışmalarda bir kez daha teyit edilmiştir. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada üniversitemiz, Havacılık alanında birinci bölgede yer almıştır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle kurulan Kristal Girişimcilik Merkezimizde faaliyetlerini sürdüren teknoloji takımlarımızdan biri NASA'nın sponsorluğunda düzenlenen CANSAT Model Uydu Yarışmasında 97,7 puan alarak Türkiye'de 3. Dünyada ise 11. olarak hepimizi gururlandırmıştır. Sizler ülkemizin geleceğinin teminatısınız. Dünyada yaşanan zulümlere şahit oluyorsunuz. Güçlü olanın maalesef her istediğini yapabildiği adil olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle sizlere düşen görev işinizi en iyi şekilde yapmak ve sizlere sunulan imkanların kıymetini bilmektir. Görüyorsunuz Gazze'de ne okul ne üniversite ne mabet ne de hastane kaldı. Biz ne kadar güçlü olursak mazlumların yükselen sesi olmaya o kadar devam ederiz. Sizlere güveniyor, ülkemizin yarınlarını inşa edeceğinize gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Başkan Sekmen: Gençlerimizle Beraber Birçok Hedefi Gerçekleştireceğiz

Rektör Çakmak'ın ardından kürsüye çıkan Başkan Sekmen, bir milletin en büyük sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu vurgulayarak: Gençlerimizi geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak milletimizin geleceği o kadar teminat altına alınmış oluruz. Görüyorum ki öğrencilerimizin teknolojiye, bilime ve ilime büyük bir sevdası var. Siz değerli gençlerle beraber çok daha önemli hedefleri ülke ve millet olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi: Öğrencilerimize Tavsiyem Mazlum ve Mağdurları Gözeterek Çalışmaları

Konuşmasına Bakan Kacır'ı ve Astronot Gezeravcıyı Erzurumda'da ağırlamakta duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Vali Çiftçi "Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla süslü, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir Erzurum'da Sayın Bakanımızı ve Alper Bey'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize tavsiyem sadece kendilerini değil ailelerini ülkemizin ve dünyadaki bütün mazlum ve mağdurları da gözeterek çalışmaları gayret etmeleri yönündedir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyor, programımızın şehrimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kacır: Türk Gençliği Her Türlü Başarıyı Yakalayabilir

Programda Türkiye'nin Uzay Bilim Misyonunu anlatan Bakan Kacır ise Türk gençliğinin önündeki engelin kaldırılması halinde her türlü başarıyı yakalayacağına inandıklarını belirterek: "Bizim en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincindeyiz. Bizim nüfusun ortanca yaşı 33, Avrupa'nın ortanca yaşı 43, Almanya'nın ortanca yaşı 47-48 ve bizden 15 yaş daha yaşlılar, biz onlardan 15 yaş daha genciz. Gençliğimizin önünü açmaya devam edersek Allah'ın izniyle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize bir bir ulaşacağız. Hepimiz onların yanında olursak alanında dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahip olduklarına inanıyorum. Türk gençleri bunu ispat etti. Son 22 yılda Milli Teknoloji Hamlesinde elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi gencecik insanların sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

Astronot Gezeravcı: Gençlerimize Özgüven Kaynağı Olabilecek Bir Hedef Koydum

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından Astronot olma yolculuğunu ve uzay istasyonunda geçirdiği süre zarfında yaşadığı tecrübeleri anlatan Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansının yürütülen projeyi TÜBİTAK'ın internet sayfası üzerinden incelemeye başladım. Yaklaşık 4 sayfalık gereklilik listesindeki tüm kriterleri karşıladığımı fark ettim. O güne dek hayal dahi etmekten uzak durduğum bir konuda, ülkemizin 100'üncü yılında geleceğimizin teminatı olacak gençlerimize özgüven kaynağı olabilecek bir hedef koydum. Bu işi yapmış olan ve hala yapmakta olan astronotların, ajansların, otoritelerin kaynaklarını okumaya çalıştım. Daha sonra başvurumu gerçekleştirdim. Pek çok testten geçtim ve seçildim. Astronot seçim sürecinde 27 ülkeden 22 bin başvuru oldu. Ülkemizde yürütülen başvuru sürecinde ise 36 bin vatandaşımız başvuru yaptı. 193 ülke arasında insanını uzaya taşıyabilmiş ve uzayda bilim misyonu yürütebilmiş 22'inci ülke olduk" diye konuştu.

Gençlik buluşması Rektör Çakmak'ın Bakan Kacır ve Astronot Gezeravcı'ya hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM