Sancaktepe Belediyesi ekiplerinden kışla mücadele çalışmalarında 24 esaslı mücadele

19.01.2026 09:45  Güncelleme: 09:51
Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. 85 araç ve 750 personelle, yolların açık tutulması ve sokak hayvanlarının bakımına yönelik çalışmalar yapılacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı. İlçede hayatın aksamaması için ekipler, yolların açık tutulmasını ve ulaşımın kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla sahada olacak.

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan tam donanımlı 85 araç, vatandaşların yollarda mağdur olmaması hali hazırda için 4000 kg tuz ve 750 personel ile hizmet verecek. Belediye ekipleri, olumsuz hava şartlarında da sokak hayvanlarının yanında olacak. Sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecek. Kar yağışında belediyenin sağlık hizmetleri de sekteye uğramadan kesintisiz bir şekilde sürdürülürken gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak. Ayrıca belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı da belediye ekiplerince yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
