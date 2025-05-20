Sancaktepe\'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sancaktepe'de düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içinde kutlandı.

Sancaktepe Atatürk anıtında gerçekleştirilen törende, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlamalar, yoğun katılım altında gerçekleşen gençlik yürüyüşünün ardından Sancaktepeli gençlerin ve sporcuların gösterileri ile devam etti. Buradaki programda bir konuşma yapan Başkan Alper Yeğin, gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe olan inancına dikkat çekti.

Günün son programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sancaktepe Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Mert Demir konserinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin sergilediği performans, bizlere büyük bir gurur ve umut verdi. Emeği geçen tüm gençlerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL