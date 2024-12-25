Sancaktepe'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Sancaktepe\'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçeye yapılan hizmetler ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yeğin, muhtarların taleplerini dinleyerek sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı.

25.12.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yeğin, ilçeye yapılan hizmetleri anlatarak, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde muhtarlarla yaptıkları işbirliğinin önemini vurguladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçedeki 19 mahalle muhtarıyla toplantıda buluştu. Sancaktepe Belediyesi Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

"Hizmetleri hep birlikte başaracağız"

Muhtarlarla işbirliğinin önemine işaret eden Başkan Yeğin halkı esas alacak çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı ile Muhtarlarla birlikte yapacaklarını belirterek "Birlik ve beraberlikten güç doğar ilkemiz kapsamında Sancaktepe'mize hizmet ediyoruz. Kamusal yararı gözeten, halkı esas alan çalışmaları hep birlikte yapacağız. Mahallerimizde yol açma, stabilize, yama, sathi asfalt, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bütün okullarımızda bakım ve onarım, park ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmaları herhangi bir talep olmaksızın yaptık. Çünkü amacımız halka hizmet. Hepimiz halkımız için çalışıyoruz ve bu anlayışla çalışmalıyız. Bizim açımızdan çok verimli bir toplantı oldu Her bir muhtarımızın taleplerini, şikayetlerini ve dileklerini dikkatle dinledik ve bu konulara ilişkin çözümlerimizi kendilerine ilettik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı - Son Dakika

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