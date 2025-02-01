Sancaktepe\'de Yeni Park Açıldı

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Sancaktepe'nin Hilal Mahallesi'nde içerisinde oyun grupları, basketbol, voleybol ve futbol sahalarının bulunduğu Tarım Sokak Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Hilal Mahallesi'nde içerisinde oyun grupları, basketbol, voleybol, futbol sahaları ve çim sahanın bulunduğu Tarım Sokak Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Çok sayıda Sancaktepelinin katılımıyla düzenlenen açılışta çocuklar için palyaço gösterileri düzenlendi, patlamış mısır ile elma şekeri ikramı yapıldı. Minikler zumba gösterisi ile doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Biz 28 Haziran'da bir mahalle toplantısı yaptık. Mahallelerdeki ortak sorun ve talepleri dinledik. O gün bir ağabeyimiz mikrofonu eline aldı ve bir park talebinde bulundu. Biz göreve geldikten sonra bütün mahallelerimizde muhtarları, sivil toplum örgütleri, cami imamları, siyasi partilerimizin temsilcileri ve benzeri herkesi davet edip önce mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. ve öncelikle hangi hizmet hızlıca yapılması gerekiyorsa onu oy birliği ile karar altına alıp, en kısa sürede uyguluyoruz. 19 mahallemizdeki aldığımız her kararı da uygulamanın gururunu yaşıyoruz. 19 mahallemize de büyük yatırımlar yapıyoruz. 10 tane park yapıyoruz, 8 tane kreş yapıyoruz. Şu an 5 tanesinin inşaat çalışması tamamlanmak üzere. 3 tane Aile Sağlığı Merkezi yapıyoruz, bir tanesinin çalışması çok kısa sürede tamamlanmış olacak. İki tane spor salonu yapıyoruz, bir sosyal tesis yapıyoruz. Bu projelerin hepsini Sancaktepe halkının en güzel şekilde kullanabilmesi adına yapıyoruz" dedi.

Kurdele kesiminin ardından açılış gerçekleştirildi. Başkan Yeğin ve beraberindekiler parkta bulunan sahaları gezerek, spor yapan gençlerle sohbet etti. - İSTANBUL