Sancaktepe'den İdlib'e insani yardım tırları yola çıktı - Son Dakika
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Sancaktepe'den İdlib'e insani yardım tırları yola çıktı

03.03.2022 00:57
Sancaktepe'den İdlib'e insani yardım tırları yola çıktı

Sancaktepe Belediyesi, Kızılay İstanbul Şubesi ve Sancaktepeli hayırsever iş adamlarının iş birliğiyle 3 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Sancaktepe Belediyesi, Kızılay İstanbul Şubesi ve Sancaktepeli hayırsever iş adamlarının iş birliğiyle 3 tır insani yardım malzemesi toplandı. Hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır dualar eşliğinde Sancaktepe Belediyesinden İdlib'de ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sancaktepe Belediyesi, Kızılay İstanbul Şubesi ve Sancaktepeli hayırsever iş adamları İdlib'e göndermek üzere insani yardım malzemesi topladı. Gıda ve giysi malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenen tören ile dualarla İdlib'e gönderildi.

2 Mart Çarşamba günü gerçekleşen uğurlama programına Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Mazlum coğrafyalarda olan tüm insanlığı düşünen Cumhurbaşkanımızın geliştirmiş olduğu bu güzel anlayışla biz de Sancaktepe'den İdlib'e yaşanan bu soğuklarda, orada evsiz çadırlarda üşüyen kardeşlerimize 3 tır yardım gönderiyoruz. Malumunuz dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve etrafımızda bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Biz Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe'deki vatandaşlarımız olarak tüm mazlum coğrafyaların her daim yanında olduğumuzu, gerek ülkemizde yaşanan afetlerde, gerek daha önceki senelerde de kışları yapmış olduğumuz yardımlar gibi bugün de İdlib'e tırlarımızı gönderiyoruz. Kızılay'ın öncülüğünde hayırseverlerimizle birlikte oluşturmuş olduğumuz bu yardım malzemelerimizi oradaki mazlumlarımıza gönderiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sancaktepe'den İdlib'e insani yardım tırları yola çıktı - Son Dakika


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