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Sandıklı'da 40 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan patateste hasat başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 800'ün üzerinde üretici tarafından 40 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan patateste hasat başladı.

Sandıklı'da 4 ay sürmesi beklenen patates hasadı başladı. Tarlada özel makineler

ile sökülen patatesler işçiler tarafından özenle çuvallara konuluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin bir çok kentine gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanın üzerinde ekim yaptı. Dekarından 4 ila 7 ton arasında rekolte beklenen patateslerin kilogramı 4-5 TL satılıyor.

Hasat yapan üreticileri ziyaret ederek bilgi alan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci, bu yıl fiyatların düşük olduğunu bu yüzden üreticinin zarar ettiğini söyleyerek patates ihracatından kolaylık sağlanmasını istedi. İnci, "Şuanda üreticilerimize patatesin maliyeti 7 ila 8 lira civarında iken patatesler tarlada 4-5 TL'den satılıyor. Markete düştüğünde bu patatesler 12-13 liraya hatta 15 liraya kadar çıkıyor. Arada makas çok fazla. Bu patatesin para etmesi için çiftçinin yok olmaması için ihracatın açılması gerekiyor. Bizim burada patates hasadı temmuz ayında başlayıp 11'inci aya kadar devam ediyor. Ama şimdi başlamasını bitmesini bırak çiftçi tarlada bitik. Çalışanlarımız kazanıyor, çuvalcımız kazanıyor. Arada komisyoncu kazanıyor çiftçiye geldi mi komple zarar" dedi.

Patates üreticilerinden Ali Kama ise patatesin kilogram satış fiyatının düşük olduğunu ifade etti.