Sandıklı'da ev yangını, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Sandıklı'da ev yangını, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki bir başka eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ece mahallesi Ortakuyu önü mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki bir başka eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

13.03.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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Sandıklı'da ev yangını, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki bir başka eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Ece mahallesi Ortakuyu önü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki bir başka eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri sürüyor.

Sandıklı\'da ev yangını, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor
Kaynak: İHA

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