Eskişehir\'de Bahar Şenliği ve Şalvar Gecesi coşkusu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Sandıközü Mahallesi'nde muhteşem bir bahar şenliği ve şalvar gecesi düzenlendi.

Sandıközü Muhtarlığı ile Sandıközü Köylüleri Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik, Sandıközü Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla manevi bir atmosferde başladı. Ardından sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Elfira Gasımova ve yerel sanatçı Enver Gazi Oytan, seslendirdikleri türkülerle şenliğe büyük renk kattı.

Nijer'den Sandıközü'ne Dostluk Köprüsü Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Nijerli İbrahim Ousmabe'nin katılımı oldu. Nijer ile Sandıközü arasında dostluk bağlarını pekiştiren Ousmabe, duygularını, "Tayfun Ağa benim arkadaşım, beni o davet etti. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkes benimle oynadı, çok eğlendim. Herkese çok teşekkür ederim" diye belirtti.

Zeybek Gösterisi ve Geceye Özel Şölen Programda sahne alan Sandıközü Zeybek Ekibi, sergilediği halk oyunları gösterisiyle şenliğe damga vurdu. Çalan oyun havalarıyla davetliler doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise kadınlar, ellerinde meşalelerle şalvar şöleni için meydandaki yerini aldı. Coşkulu eğlence, gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisiyle görsel bir şölene dönüştü.

Sandıközü Köylüleri Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tayfun Ünlüce, şenliğin önemine değinerek "Derneğimizin birlik ve beraberliğini her zamanki gibi güçlü bir şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı; birliğimizi pekiştirmek, bahar şenliğimizi kutlamak ve ardından kadınlarımızın katılacağı şalvar şölenini gerçekleştirmektir. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu şenlikleri katlayarak ve büyüterek düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Uğur Tepe de şenliğe katılarak mahalle sakinlerinin sevincine ortak oldu.

Azerbaycanlı sanatçı Elfira Gasımova da, "Bu güzel günü beraber kutladığımız için çok memnunuz" derken, Sandıközü Mahallesi Muhtarı İsmail Ünal ise katılımcılara teşekkür etti.

Gece geç saatlere kadar süren eğlence havai fişek gösterisiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR