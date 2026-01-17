SANKO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı - Son Dakika
SANKO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı

17.01.2026 15:06  Güncelleme: 15:09
SANKO Holding Kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 32'nci yıl dönümünde Gaziantep Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cengiz, Yiğitcan, Alperen Sani Konukoğlu, GSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konukoğlu Ailesi, sanayiciler, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

Sani Konukoğlu

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962'de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi"ni kurdu. 1968'de projelendirilerek yatırımı başlayan ve 1974 yılında tamamlanan 31.500 iğ kapasiteli iplik tesisi devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu'nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ"ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Bugün 14.000'i aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

SANKO'nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O'nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan SANKO Sporun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989'da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu.

Sanayi Odası'nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO'nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989'da Sani Konukoğlu Vakfı'nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994'te vefat etti.

Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

