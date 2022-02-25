SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı - Son Dakika
Üye Girişi

SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı

25.02.2022 15:44
SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı

SANKO Okulları Yıldız Satranç Takımı, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "2021-2022 Öğretim Yılı Okullararası Mahalli Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Satranç Yarışması"nda dördüncü olarak kupa ve madalya kazandı.

SANKO Okulları Yıldız Satranç Takımı, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "2021-2022 Öğretim Yılı Okullararası Mahalli Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Satranç Yarışması"nda dördüncü olarak kupa ve madalya kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, SANKO Okulları öğrencileri Kutay Sakmak, Doruk Canpınar, Ahmet Arnavutoğlu, Simge Köybaşı ve Mehmet Akif Kısa'dan oluşan Yıldız Takımı, il dördüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
GAÜN'de stresle baş etme yöntemleri semineri düzenlendi GAÜN'de stresle baş etme yöntemleri semineri düzenlendi Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement