Şanlıurfa al bayraklarla donatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa al bayraklarla donatıldı

Şanlıurfa al bayraklarla donatıldı
14.07.2025 17:23  Güncelleme: 17:28
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Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' süreci ile birlikte, Balıklıgöl başta olmak üzere ev, iş yeri, araç, meydan, sokak ve tarihi bölgeler al bayraklarla donatıldı.

Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' süreci ile birlikte, Balıklıgöl başta olmak üzere ev, iş yeri, araç, meydan, sokak ve tarihi bölgeler al bayraklarla donatıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 'Terörsüz Türkiye' sürecine girilmesinin sevinci yaşanıyor. Kentte başta Balıklıgöl olmak üzere ev, iş yeri, araç, meydan, sokak ve tarihi bölgeler al bayraklarla donatıldı.

Terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, Şanlıurfa'da karşılık buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle şehrin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

"Elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ve katkı sunduklarını belirten Gülpınar, "Hakikaten tarihi anlara şahitlik ettiğimizi düşünüyorum. Projede emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı da çok anlamlı buluyoruz ve bu çağrının gereğini büyükşehir belediyesi olarak bizler yerine getirdik. Gerek kendimiz bayrak asmak marifetiyle gerekse de vatandaşa, esnafa bayrakları dağıtmak suretiyle biz de elimizden gelen katkıyı vermeye, sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü dediğim gibi ülkemizi ilgilendiren bir mesele, geleceğimize dair çocuklarımızın geleceğine dair çok önemsediğimiz bir husus, ülkenin bu geçmişte yaşadığı sıkıntıları artık bir tarafa bırakıp önümüzdeki içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin çok daha hak ettiği yerlere gelmesi için önemli bir proje olarak görüyoruz. ve bu desteği de vermekle kendimizi mükellef hissediyoruz. Her bir birey her bir vatandaş gibi burada inşallah bizim de bir katkımız olur. İnşallah dediğim gibi en yakın zamanda bu süreçte neticelenir ve artık başka başka konuları konuşup önümüze, bu ateş çemberin içinde olduğumuz bölgede önümüze bakmak gerekir diye düşünüyorum. Artık bütün bu sıkıntıları geride bırakıp farklı adımlar atmanın gerekliliğine inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum inşallah" dedi.

İşyerine al bayrak asarak barış sürecini desteklediğini belirten esnaf Hüseyin Korkmaz, "Çok sevinçliyiz. Böyle bir barışa böyle bir güne imza atıldı, Allah'a şükürler olsun. Her zaman böyle kansız, savaşsız, çatışmasız günler olsun istiyoruz. İnşallah böyle devam eder ve bir daha olmaz. Bir daha bu çocuklarımız, evlatlarımız böyle acıyı yaşamazlar, şehit haberlerini inşallah almayız. İnşallah bölgede turizm yoğunluğu daha fazla olur. Esnafımıza, vatanımıza, ülkemize, bölgemize bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok duyguluyuz, böyle devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf Mehmet Tekatlı ise "Terörsüz Türkiye için bu adımların atılması çok güzel bir şey oldu. Kardeş olarak hepimiz bir arada yaşamalıyız. Türkiye vatanımız herkese yeter. O yüzden bu barış sürecini başlatan büyüklerimizin hepsine teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa al bayraklarla donatıldı - Son Dakika

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