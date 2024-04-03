Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar: Torpil kavramını rafa kaldıracağız

Yerel

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, seçim koordinasyon merkezinde tebrikleri kabul etti. Gülpınar, "Torpil kavramını rafa kaldıracağız. Usulsüz ve yanlış iş yapanın gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

31 Mart yerel seçiminde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezinde tebrikleri kabul etti. Gülpınar, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HERKESE EŞİT MESAFEDE DURACAĞIZ"

"En başından beri söyledik bize oy veren, vermeyen hesabı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit mesafede davranacağız. Birinci düsturumuz bir kere bu olacak. Adaletli olarak yönetmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Birinci düstur adalet olacak. Herhangi bir iş ve işlemde bunu isterseniz bir hizmet olarak değerlendirin isterseniz bir işe alım istihdam olarak değerlendirin burada tamamen adaleti sağlayacağız. Bizim Urfa'ya yapacağımız belki en büyük iyilik 5 sene boyunca torpili rafa kaldıracağız. Bizim yanımızda, bizim nezdimiz de ve bizim sözlüğümüzde torpil diye bir kavram olmayacak. Onun için bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, kardeşimizden ahbabımızdan özellikle rica ediyorum beni 5 sene bunlarla meşgul etmeyin. Ben hizmet için buraya geldim kadrolarımızla beraber, değerli arkadaşlarımızla, değerli belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla biz buraya hizmet için geldik. Öncelikle 5 sene Urfa'yı imar etmemiz lazım. Lütfen bu işlerle beni meşgul etmeyin. Adaletli bir şekilde, adaletli bir şekilde muamele yapacağımıza herkes müsterih olsun. Bu konuda herkesin vicdanı rahat olsun."

"USULSÜZLÜK HATTI KURACAĞIZ"

Bilgisine ve birikimine güvenilen kişilerin kadrolara alınacağını ve herhangi bir usulsüzlük durumunda yolsuzluk ihbar hattının kurulacağını açıklayan Gülpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birinci düstur adalet. İkinci olarak ortak akılla yöneteceğiz. Bilen herkese danışacağız. İşin uzmanlarına danışacağız, kendi başımıza yaptık da oldu kararı almayacağız. Meşveret bu kavramı da gündeme getireceğiz ve liyakat… Kadrolarımızı liyakat üzere kuracağız. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Özelikle bürokrat kadrolarımızı oluştururken, torpil kavramını rafa kaldıracağız. Bilgisine birikimine ve donanımına güvendiğimiz bize yakın olabilir, uzak olabilir problem değil bilgisiyle ilgili bir şikayet varsa, iş ve işlemleri ile ilgili sıkıntı varsa zaten bununla ilgili yolsuzluk ihbar hattı kuracağımızı, usulsüzlük ihbar hattı kuracağımızı söylemiştik. Buraya bütün duyumlarınızı ve ihbarlarınızı yapabilirsiniz. Emin olun ki en yakınım dahi olsa canımdan yakın dahi olsa usulsüz ve yanlış iş yapanın gözünün yaşına bakmayacağız."