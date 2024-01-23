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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Yeşil İnovasyon Yarışması için destek arayışında - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Yeşil İnovasyon Yarışması için destek arayışında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurumları ve özel sektörün de desteklediği altıncısı düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Yarışması öncesi Başkan Beyazgül ve yarışmaya destek veren kurum temsilcileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek inovayon projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Yeşil İnovasyon Yarışması için destek arayışında
23.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 17:30
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurumları ve özel sektörün de desteklediği altıncısı düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Yarışması öncesi Başkan Beyazgül ve yarışmaya destek veren kurum temsilcileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek inovayon projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, GAP İdaresi, Hayata Destek Derneği, Habitat Derneği ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan GAP Yeşil İnovasyon Yarışması öncesinde proje paydaşları bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Beyazgül'ün yanı sıra Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, GAP İdaresi yetkilileri, paydaş kurum temsilcileri ve üniversite eğitmenleri katıldı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliği içinde gerçekleşen buluşmada bölgedeki yeşil inovasyon projelerini destekleme ve geliştirme konusunda yapılacak çalışmalarla Mezopotamya Lıvıng Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi bünyesinde Teknofest'e yönelik sürdürülen çalışmalar paylaşıldı.

Gap Yeşil İnovasyon Yarışması, bölgedeki genç girişimcileri ve start-up'ları desteklemeyi, yenilikçi ve çevre dostu projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Buluşmada iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, bölgeye özgü çevresel sorunlara yenilikçi çözümler sunma potansiyelini artırma hedefi ifade edildi.

"Bilişim bizlere sonsuz bir ufuk açıyor"

Şanlıurfa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Bu yıl altıncısı yapılacak olan proje yarışmasına kentimizin ev sahipliği yapmasını son derece önemli buluyoruz. Teknolojinin ve İnovasyonun önemini çok iyi bildiğimizden Belediye Başkanı olduğumuz gibi çalışmalara başlayarak Mezopotamya Lıvıng Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezimizi kurduk ve burada bilişimle ilgili çalışmalara başladık. Belediye bünyesinde de yapay zekanın kullanılması noktasında da adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Elbette ki günümüzün en önemli sorunlarından biri iklim krizi ve küresel ölçekte değişen iklimle mücadele konusudur. Sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması adına bilişim ve teknolojinin imkanlarından faydalanılması son derece önem arz etmektedir. Bilişim neyi hayal edersen onu gerçekleştirilebilirsin düşüncesini pekiştirdi. Bu durum bizlere sonsuz bir ufuk açıyor" diye konuştu.

"Bu projeler gençlerimizin önünü açıyor"

Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu ise, "Harran Üniversitesi olarak eğitimin bir parçası olmaya söz verdik. Kendi öğrencilerimizle beraber bir bütünlük oluşturma yolundayız. Bu bütünlüğü inşallah şehrimizle ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte olması çok kıymetlidir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle beraber gerçekleştirdiğimiz projeler gençlerin önünün açılmasında, projelerin ortaya çıkmasında büyük etken oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.

GAP Bölge İdare Başkanvekili Nusret Mutlu da, "Proje ile ulusal anlamda ve TEKNOFEST gibi yarışmalara katılmanın önünü açacaktır. Altıncısını düzenlediğimiz yarışmamızla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına önemli ölçüde destek sağlayacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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