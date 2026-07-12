Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nden kayıt dışı ticarete geçit yok
12.07.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayıt dışı ticaretin önüne geçmek, esnafın emeğini korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla şehir girişlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticaretin önüne geçmek, esnafın emeğini ve ticaretini korumak, vatandaşların ise güvenilir ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Haller Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehir girişlerinde yük kamyonları ve benzeri ticari araçlara yönelik periyodik denetimler devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok

ŞEHİR GİRİŞLERİNDE DENETİM YAPILDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şehre giriş yapan yük kamyonları ve ticari araçlar kontrol edildi. Denetimlerde taşınan ürünlerin sevk belgeleri, künye bildirim kontrolleri ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

KAYIT DIŞI ÜRÜN GİRİŞİNİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik kontroller kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerle hem kayıt dışı ürün girişinin önüne geçilmesi hem de piyasadaki fiyat istikrarının korunması hedefleniyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Uygulama kapsamında özellikle kayıt dışı ürünlerin halk sağlığını ve ekonomik düzeni olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Denetimlerin yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda esnafın haklarını koruyarak adil ticaret ortamının güçlenmesine de katkı sunduğu ifade edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin denetimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Haber: Mehmet Güngördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
07:48
Milyonların hayal kırıklığı 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.