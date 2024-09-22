Eyyübiye'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Eyyübiye'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Eyyübiye\'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği himayesinde, Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde organize edilen toplu sünnet şöleni, Eyyübiye Millet Bahçesinde gerçekleştirildi.

22.09.2024 11:50  Güncelleme: 12:04
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Şanlıurfa Valiliği himayesinde, Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde organize edilen toplu sünnet şöleni, Eyyübiye Millet Bahçesinde gerçekleştirildi.

Eyyübiye'de yaşayan 64 aileden 103 çocuk için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, Eyyübiye Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, ilçe kurum amirleri ile sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sünnet şöleni, okunan dualar, sema gösterisi ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Sünnet şölenine ev sahipliği yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yaptığı açılış konuşmasında aileleri ve çocukları tebrik ederek, bu hafta iki önemli gelişmeye şahitlik ettiklerini dile getirdi. İlk gelişmenin, Eyyübiye Belediyesi olarak ilçe gençliğinin hizmetine sundukları gençlik merkezleri, sınav hazırlık merkezleri ve eğitim otaklarında üniversite sınavına hazırlanan 196 gencin üniversiteye yerleşmesi olduğunu dile getiren Başkan Kuş, üniversite kazanan bu gençlerin Eyyübiye'de yaşayan dezavantajlı gençler olduğunu söyledi. Başkan kuş, bu gençlerin hiç birinin ne dershaneye gidecek ne de özel ders alacak maddi imkanı olmadığını, Eyyübiye Belediyesi olarak kırtasiyeden ders kitaplarına ve eğitim ortamlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını, Halk Eğitim Merkezi'nin öğretmen desteğiyle de bu gençlerin çok güzel üniversitelere yerleştiklerini hatırlattı. Bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Kuş, "Bugün de karşımızda evlatlarımız ve aileleri var. Onların mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Bu şölenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik etti. Başkan Kuş, önümüzdeki süreç içerisinde Eyyübiye'de yaşayan ve sosyal yardımlaşma imkanlarından yararlanan aileler için toplu nikah merasimi de düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocukların heyecanını paylaştıklarını belirterek böylesi bir girişimden dolayı Eyyübiye Kaymakamlığı'nı, Eyyübiye Belediyesini ve Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Hasan Şıldak, "Devlet olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında oluyoruz, bugün de 103 çocuğumuz sünnet olarak geleceğe bir adım atıyorlar. Ailelerini tebrik ediyor, hayırlı olsun diyoruz. Emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek, AK Partinin sosyal devlet ilkeleri gereği hayatın her alanında vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile doğal afetlerden zarar gören vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını hatırlatan Önen, "Şimdi de böyle mutlu bir günde sizlerle birlikte olmaktan, yerel hizmetlerin el ele verilerek birlikte yürümesini görmekten de ayrıca mutluluk içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın ilk mürüvvetlerini görüyoruz. Ailelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim sizlere onların evliliklerini de görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, sünnet olacak çocukların ailelerine sünnet hediyesi olarak 5'er bin liralık hediye çekleri takdim edildi. Hediye takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve sünnet yemeği ikramının ardından sünnet olan çocuklar aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyyübiye'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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