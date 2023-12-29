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Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi

Şanlıurfa'da 2023 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi. Yapılan çağrıların yüzde 67'si asılsız çağrı olarak kaydedildi ve 55 kişiye 68 bin 622 TL para cezası uygulandı. 112 yetkilileri, gereksiz çağrıların yapılmaması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi
29.12.2023 - 16:37,
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Şanlıurfa'da 2023 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi.

Şanlıurfa'da 2023 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi. 2023 yılı içerisinde yapılan 3 milyon 822 bin 457 çağrının yüzde 67'si asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Yapılan asılsız çağrılardan dolayı 55 kişiye ise 68 bin 622 TL tutarında para cezası uygulandı.

"112'yi gereksiz meşgul etmeyin"

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, 112 Acil Çağrının hayat kurtardığını belirterek, çağrıların gereksiz yapılmaması gerektiğini ve bu konuda çeşitli etkinliklerin yapıldığını ifade ettiler. Yapılan tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde 23 okulda 6 bin 205 öğrenci ile 338 öğretmene eğitim verilerek toplam 27 bin tanıtım materyalinin dağıtıldığı kaydedildi. Şanlıurfa fuar merkezinde kurulan "Moda ve Alışveriş Festivalinde" ise 112 Acil Çağrı Merkezi standı açılarak 2 bin 500 vatandaşa broşür dağıtılıp tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Kentte özellikle Sarayönü caddesi civarında esnaf ve vatandaşlara "112 Acil Çağrı Hattı" tanıtımı yapılarak broşür ve el ilanları dağıtıldı.

112 yetkilileri, vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı hattını arayıp meşgul etmemeleri gerektiğini belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi - Son Dakika


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