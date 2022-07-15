Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15.07.2022 18:08
Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen mevlit programı Balıklıgöl Halil- ür Rahman Dergah camisinde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu programda şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Şehitleri ve tüm Şehitler için okutulan mevlit programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından yurt genelinde yapılmak istenen darbe girişimine karşı sokağa dökülerek canlarını feda eden kahramanlar için mevlidi şerifte şehit olan vatandaşlar için bol bol dua edildi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Hasan Dağı'ndan 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular Hasan Dağı'ndan 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Kaynak: İHA

Demokrasi, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement