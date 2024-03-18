Şanlıurfa\'da Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü anıldı

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Şanlıurfa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü çerçevesinde şehitlik anıtına çelenk sunularak şehit kabirleri ziyaret edildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da sabah saatlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu, istiklal marşı ve akabinde Vali Hasan Şıldak ile kurum kuruluş temsilcilerinin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program, şehitlik defterinin imzalanması ve okunması ile devam etti.

"18 Mart ruhu, milli mücadelenin ilk ışıklarını yakmıştır"

Programda Vali Şıldak, şehitlik defterini imzalayarak, " Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna gözünü kırpmadan mücadele etme iradesinin eşsiz bir nişanesidir. Tarihin unutulmaz destanları arasında yerini alan bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki onurlu duruşunu ve milli birlik-beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyan şanlı bir destandır. 18 Mart 1915'te 'Çanakkale geçilmez' denilerek kahraman ecdadımız tarafından yazılan bu destan, vatan toprağımızın kutsallığını ve kardeşlik bağlarımızın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer, tarihin akışını değiştirerek dünya üzerindeki hesapları alt üst etmiş ve milli mücadelenin ilk ışıklarını yakmıştır. Bugün, bu topraklarda özgürce var olmanın gururunu yaşıyorsak, bu gururu geçmişimizin kahramanlık ve fedakarlıkla bizlere miras bıraktığını bilmeliyiz. Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği kutsal vatan topraklarını aynı azim ve şuurla korumak ve gelecek nesillere güvenli bir şekilde teslim etmektir. Onların verdiği büyük mücadeleyi ve fedakarlıkları unutmadan, vatan sevgisi dolu yüreklerimizle bu toprakları korumak için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle, bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizde tarihe unutulmaz izler bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Program daha sonra şehit kabirlerinin ziyareti ile devam etti. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaretlerde Vali Şıldak, kabirlere karanfil bırakarak dualara eşlik etti. Osmanbey Şehitlindeki programa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kaymakamlar, kurum-kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ŞANLIURFA