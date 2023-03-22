Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç yanlışlıkla annesini başından vurdu

Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde 21 yaşındaki S.A., evinde tabancayla oynadığı sırada, silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 43 yaşındaki annesi Aysel A'nın başına isabet etti.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.