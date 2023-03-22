Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç yanlışlıkla annesini başından vurdu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç yanlışlıkla annesini başından vurdu

22.03.2023 10:08

Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç, evde silahla oynadığı esnada kazara annesini başından vurarak yaşamını yitirmesine neden oldu.

Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde 21 yaşındaki S.A., evinde tabancayla oynadığı sırada, silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 43 yaşındaki annesi Aysel A'nın başına isabet etti.

Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç kazara annesini vurdu

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • yusuf kenan: doğunun silah merakı... silahlar insanı öldürmez, cahil cühela insancıklar insanları öldürür. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 21 yaşındaki genç yanlışlıkla annesini başından vurdu - Son Dakika


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