Şanlıurfa'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreni ile Son Buldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreni ile Son Buldu

Şanlıurfa\'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreni ile Son Buldu

Şanlıurfa'da 2018 yılında başlayan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasındaki husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen barış töreni ile noktalandı. Törende konuşmalar yapıldı ve aileler birbirine barış sözü verdi.

27.10.2024 17:15  Güncelleme: 17:21
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Şanlıurfa'da 2018 yılında, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında başlayan husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün katılımıyla düzenlenen "barış" töreni ile son buldu.

Düzenlenen barış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Partili Mithat Sancar ile Yıldız ve Şenyaşar ailesinin yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın barışa dair konuşmasıyla devam etti. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, husumet nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu. Barışa vesile olanlara teşekkür eden Yılmaz, "Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldi. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yıldız ailesinden AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, herkesin önünde tokalaşarak barış sözü verdi. Tokalaşmanın ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, dua etti. Okunan dua sonrası taraflar karşılıklı oturarak yemek yedi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde, esnaf ziyaretine giden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreni ile Son Buldu - Son Dakika

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