Gülpınar basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına Gülpınar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, çok sayıda basın mensubu ve Şanlıurfa kültürünün tanıtımına sosyal medya üzerinden katkı sunan sosyal medya yöneticileri katıldı. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimini yansıtan programda katılımcılar aynı sofrada buluşarak sohbet etme imkanı buldu.

Programda konuşan Gülpınar, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gülpınar, "Allah tuttuğunuz ve tutacağımız oruçları inşallah kabul etsin, sağlıklı bir şekilde hepimizi Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Ben hepinize emekleriniz, çabalarınız, çalışmalarınız ve gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim de görevde ikinci yılımız yaklaşıyor. İnşallah yakında sizlerle yeniden bir araya geleceğiz, bu sürecin değerlendirmesini de hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

İftar programı boyunca basın mensupları ve sosyal medya yöneticileriyle sohbet eden Gülpınar, onların sorun ve taleplerini de dinledi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA