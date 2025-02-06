Şanlıurfa'da deprem sonrası gerçekleştirilen 2 yıllık çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da deprem sonrası gerçekleştirilen 2 yıllık çalışmalar değerlendirildi

Şanlıurfa\'da deprem sonrası gerçekleştirilen 2 yıllık çalışmalar değerlendirildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen toplantıda, 2 yıl içerisinde kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

06.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen toplantıda, 2 yıl içerisinde kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek, asrın felaketinden bu yana yapılan tüm çalışmaları verilerle paylaştı.

Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıya depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dilekleri ile başlayan Vali Hasan Şıldak, devletin tüm imkanları ile sahada ve vatandaşının yanında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Vali Şıldak değerlendirmesinde, "6 Şubat saat 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık ve saat 13.24'te Elbistan olmak üzere aynı gün içerisinde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen bu felakete ilimizin de dahil olduğu 11 il, 124 İlçe 6 bin 929 mahalle ve köy etkilenmiştir. Depremin ilk anında ilimizde 20 bina yıkılmış, 180 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 bin 713 vatandaşımız da yaralanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllülerden oluşan toplam bin 318 arama kurtarma personeli katılmıştır. 68 saatte enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımız kurtarılmıştır. Depremin ilk anından itibaren geçici barınma kapsamında 113 çadır alanında 3 bin 667 çadır kurulmuş ve 29 bin 810 vatandaşımız geçici olarak buralarda barındırılmıştır. İlimizde merkezde Şair Nabi ve Birecik ilçemizde iki ayrı konteyner kent oluşturulmuş ve 548 konteynerde 3 bin 441 kırsalda olmak üzere toplam 3 bin 989 konteyner hizmet vermiştir. Konteyner kentlerde 248, kırsalda ise 20 bin 359 kişi olmak üzere toplam 20 bin 607 kişi konteynerlerde barındırılmıştır. Toplam olarak yani bütün süreç boyunca Şair Nabi konteyner kenti boşalmış olup şu anda Birecik'te sadece 10 vatandaşımız barınmaktadır. Beslenme hizmeti çerçevesinde ise Kızılay, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yemek hizmeti sunmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerimiz tarafından 24 bin 126 hanede 130 bin üzerindeki kişiye psikolojik destek sağlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz Koordinasyonu altında hasar tespit çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalarda toplam 348 bin 334 bina, bağımsız bölüm olarak da 769 bin 616 bağımsız bölüm incelenmiş, orta hasar ve üzeri yani orta ve ağır hasarlı olarak 12 bin 620 bina, 21 bin 561 bağımsız bölüm tespit edilmiştir" dedi.

"Vatandaşlara 3 milyar 220 milyon 928 bin TL destek sağlandı"

Sağlanan destekler ile ilgili açıklamada bulunan Vali Şıldak, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza hane desteği, taşınma, tahliye ve kira yardımı olarak şu ana kadar devletimizin bütçesinden 3 milyar 220 milyon 928 bin Türk lirası destek sağlanmıştır. Ocak 2025 tarihi itibarıyla halen bin 473 ailemiz aylık 7 bin 500 lira tutarında kira yardımından faydalanmaktadır. Konteyner kentte veya kırsal konteynerlerde kalan vatandaşlarımıza da muhtaçlık durumlarına göre aylık 4 bin 500 Türk lirası Esen kart yardımı yapılmış olup, ilimizde mevcut durumda bin 261 ailemiz bu kart hizmetinden de faydalanmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ağır hasarlı binaların yüzde 98'i yıkıldı"

Vali Şıldak, "Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak binaların tamamı yani ilk anda en kuvvetli şekilde etkilenen binaların tamamı, ağır hasarlı binaların yüzde 98'i, orta hasardan ağır hasara geçmiş olan binaların da yüzde 55,5 şu anda yıkılmış ve enkazları kaldırılmıştır. Geri kalanların yıkılması ile ilgili süreç devam etmektedir. Konutu etkilenen, hasar gören vatandaşlarımızın hak sahipliği süreçleri yürütüldü bu dönemde. 2024 Yılı 21-22 Kasım tarihlerinde bu süreç tamamlandı. 9 bin 568 konut, 669 iş yeri, 450 de ağır olmak üzere 10 bin 687 hak sahibi tespit edilmiş oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz koordinasyonu altında yürütülen Yerinde Dönüşüm Çalışmaları kapsamında da başvuruda bulunan bin 210 bina sahibinin evraklarını tamamlama suretiyle inşaatına başlanan 645 bina var. Bunların Yerinde Dönüşüm Çalışması yapılıyor. Bunlara da şu ana kadar 553 milyon 120 bin Türk lirası ödeme yapılmış durumdadır. Binalar orta hasarlı olup belediyelerimizden güçlendirme ruhsatı alan 9 bina bulunmaktadır. Bu konuda orta hasardan geçiş sürecinde vatandaşlarımızın çok fazla talebi olmadığını veya taleplerin uygun görülmediğini görmekteyiz. Bu bina sahiplerinin de 4'ü kredi kullanmış ve bunlara 11 milyon 600 bin Türk lirası kredi desteği sağlanmıştır. Gerek yıkım ve hasar tespit çalışmaları gerekse hak sahipleri sonuçlarına itiraz etmek isteyen bin 665 vatandaşımız idare mahkemelerine başvurmuştur. İlimizde konut hak sahibi olan kişi sayısı 9 bin 568. Ancak ihalesi yapılan konu sayısı daha fazladır. Merkez mahallelerimiz için yani il merkezi ve dış ilçelerimizin merkezlerinde 12 bin 69 konut ihalesi gerçekleştirildi. TOKİ Başkanlığı tarafından ihaleler yapıldı ve kırsalda ise 710 betonarme bin 852 hafif çelik olmak üzere toplam 14 bin 632 konut ihale edildi. Yaklaşık 5 bin fazla konut yapımı gerçekleşecek. Bu da hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hak sahibi sayısının neredeyse üçte bir fazlası konut imalatı Urfa'da gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Şıldak'ın değerlendirmesinin ardından toplantı, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan'ın büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilmesi ve basın mensuplarının sorularının cevaplandırılması ile tamamlandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da deprem sonrası gerçekleştirilen 2 yıllık çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

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