Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

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Şanlıurfa'da dolu yağışı tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

03.05.2025 00:29
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(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarındaki mahsullerde hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu yağışı fıstık, zeytin ve pamuk ekili alanlarda hasara neden oldu. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de ise 4 mahallede ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışından etkilendi. Şanlıurfa Valiliği dolu yağışının yaşandığı alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Mayıs 2025 Cuma günü, ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda; Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluşmuştur. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen bütün üreticilerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oluşan mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi konusundaki çalışmalar koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu - Son Dakika

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