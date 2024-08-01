Şanlıurfa'da Domates Üreticileri Fiyat Farkına Tepki Gösterdi

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(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'da domates üreticileri, tarla ile pazar tezgahları arasındaki fiyat farkına tepki gösterdi. Üretici Ramazan Demir, "Burada bizden 4 liraya alıyorlar pazara gidince 15- 16 lira. Beklentimiz devletin bunlara bir el atması lazım, çiftçi tamamen bitik durumda. Tamamen tüccarların eline kalmamamız için biz bir taban fiyat istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da domates üreticileri, fiyatlara tepki gösterdi. Üretici Ramazan Demir yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Özellikle bu yıl girdi fiyatları çok yüksek hem mazot olsun, gübre, su ücreti olsun, tarla sulama ücreti olsun enerji çok pahalı yani fiyatlar, bu sene çok yüksek biz bir şey kazanmıyoruz şu an domateste. Bizim malı hal pazarına götürdüğümüzde, hal pazarında tüccar istediği fiyatı keyfine göre belirliyor. İnsanlar alamıyor, fiyat 15 lira. Biz burada tamamen onların keyfine kaldık. Burada bizden 4 liraya alıyorlar pazara gidince 15- 16 lira. Beklentimiz devletin buna bir el atması lazım, çiftçi tamamen bitik durumda. Çiftçiler şu an üretemiyor malı çünkü fiyatlar yüksek, mal satamıyor, kimse zararına zaten üretemez. Devletin bunu bir taban fiyatı koyması lazım bugün nasıl ki pamuk ve mısıra TMO tarafından fiyat konuluyorsa buna da domates taban fiyatı konulmasını istiyoruz. Tamamen tüccarların eline kalmamamız için biz bir taban fiyat istiyoruz."