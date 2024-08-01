Şanlıurfa'da Domates Üreticileri Fiyat Farkına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şanlıurfa'da Domates Üreticileri Fiyat Farkına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'da domates üreticileri, tarla ile pazar tezgahları arasındaki fiyat farkına tepki gösterdi. Üreticiler, devletin taban fiyat belirlemesini ve çiftçilerin tüccarların eline kalmamasını istiyor.

01.08.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'da domates üreticileri, tarla ile pazar tezgahları arasındaki fiyat farkına tepki gösterdi. Üretici Ramazan Demir, "Burada bizden 4 liraya alıyorlar pazara gidince 15- 16 lira. Beklentimiz devletin bunlara bir el atması lazım, çiftçi tamamen bitik durumda. Tamamen tüccarların eline kalmamamız için biz bir taban fiyat istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da domates üreticileri, fiyatlara tepki gösterdi. Üretici Ramazan Demir yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Özellikle bu yıl girdi fiyatları çok yüksek hem mazot olsun, gübre, su ücreti olsun, tarla sulama ücreti olsun enerji çok pahalı yani fiyatlar, bu sene çok yüksek biz bir şey kazanmıyoruz şu an domateste. Bizim malı hal pazarına götürdüğümüzde, hal pazarında tüccar istediği fiyatı keyfine göre belirliyor.  İnsanlar alamıyor, fiyat 15 lira. Biz burada tamamen onların keyfine kaldık. Burada bizden 4 liraya alıyorlar pazara gidince 15- 16 lira. Beklentimiz devletin buna bir el atması lazım, çiftçi tamamen bitik durumda. Çiftçiler şu an üretemiyor malı çünkü fiyatlar yüksek, mal satamıyor, kimse zararına zaten üretemez. Devletin bunu bir taban fiyatı koyması lazım bugün nasıl ki pamuk ve mısıra TMO tarafından fiyat konuluyorsa buna da domates taban fiyatı konulmasını istiyoruz. Tamamen tüccarların eline kalmamamız için biz bir taban fiyat istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Domates Üreticileri Fiyat Farkına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
15:36 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Domates Üreticileri Fiyat Farkına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement