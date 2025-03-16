Şanlıurfa'da Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı Düzenlendi

Şanlıurfa\'da Dünya Yetimler Günü\'nde İftar Programı Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dünya Yetimler Günü'nde yetim ve öksüz çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Gülpınar, 'Yetim kardeşlerimiz, bizim en kıymetli emanetlerimizdir' diyerek, sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman onların yanında olacaklarını vurguladı.

16.03.2025 15:23  Güncelleme: 15:26
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dünya Yetimler Günü'nde yetim ve öksüzlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen Gülpınar, "Yetimler, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Hiçbir çocuk kendisini yalnız hissetmeyecek" diyerek, onların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında yetim ve öksüzler için iftar yemeği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra STK temsilcileri, kurum müdürleri, çok sayıda yetim ve öksüz ile onların aileleri katıldı. İftar programına katılanlar, yapılan duanın ardından oruçlarını açtı.

Hiç bir çocuk kendisini yalnız hissetmeyecek

Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlatan Gülpınar, "Yetim kardeşlerimiz, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük zenginliktir. Bu anlayışla, her bir çocuğumuzun yanında olmayı, güven dolu bir gelecek sunmayı en büyük sorumluluk olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, yalnızca bugün değil, her zaman yetim çocukların, ihtiyaç sahibi ailelerin ve dezavantajlı bireylerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak adına, sosyal hizmetler daire başkanlığımız aracılığıyla her gün 500 aileye sıcak iftar yemeği ulaştırıyoruz. Engelli bireylerimizin, yalnız yaşayan yaşlılarımızın ve yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına bu bereketi taşıyoruz. Ayrıca, Topçu Meydanı ve Hamarat Eller Mutfağımızda kurduğumuz iftar çadırları ile Halil İbrahim bereketini şehrimizin dört bir yanına yayıyoruz çünkü biz inanıyoruz ki Ramazan, paylaşmaktır, dayanışmadır, kardeşliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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