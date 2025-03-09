Şanlıurfa\'da Enderun Usulü Teravih Namazı Geleneği Yaşatılıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Osmanlıdan miras kalan Enderun usulü Teravih Namazı geleneği yaşatılıyor.

Ramazan Ayında yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Haliliye Belediyesi, Enderun Usulü Teravih Namazı geleneğini devam ettiriyor. Teravih namazını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü Teravih Namazı, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu tarafından Mevlana Camii'nde kılındı.

Haliliye Belediyesi tarafından yeniden yaşatılan Enderun usulü Teravih Namazı geleneğinin ardından sahne alan sanatçılar Ahmet Uzunoğlu, Ramazan Kutlu, Hüseyin Akbulut, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, İbrahim Halil Altıngöz ve Enderun Hafızlar Topluluğu seslendirdikleri eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mevlana camisinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Enderun Teravihi Osmanlı'da bir gelenek olduğunu aktaran Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, bu geleneği tekrar yaşattıklarını ifade ederek," Mevlana külliyesindeyiz. Bu cami hıncahınç dolu. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Haliliye Belediyesi ile Şanlıurfa Mevlana külliyesi korosu ile burada bir tasavvuf gecesi icra edildi. Çok kıymetli İbrahim Halil Altıngöz ve Mehmet Kemiksiz hocamızın ile onun hanendeleri ve sazendeleri, beraber burada vatandaşlarımızın yoğun olarak katıldığı bir geceyi vatandaşlarımıza arz ettik. Haliliye'de ramazan bir başka güzel, Şanlıurfa'da bir başka güzel. Kadim kentin kadim insanlarıyla hep birlikte Ramazan'ı Şanlıurfa'da idrak ediyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise, "Bugün hepimizi manevi açıdan doyuran muhteşem bir gece oldu. Gecede emeği geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Mevlana Cami yetkilileri ve sanatçılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir programa şahitlik ettiğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bu işin bir gönül işi olduğunun altını çizerek gecede emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar da güzel bir gece yaşadıklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA