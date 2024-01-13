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Şanlıurfa'da Filistin ve şehitler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Filistin ve şehitler için yürüyüş düzenlendi

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı şehitleri ile Gazze için düzenlenen tepki yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte teröre ve İsrail'e lanet edildi.

Şanlıurfa\'da Filistin ve şehitler için yürüyüş düzenlendi
13.01.2024 - 15:46,
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Şanlıurfa'da, Filistin ve şehitler için yürüyüş düzenlendi. Teröre ve İsrail'e lanet yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı şehitleri ile Gazze için düzenlenen tepki yürüyüşüne katıldı. Balıklıgöl Platosunda bir araya gelen binlerce kişi, okunan basın açıklamasının ardından Kara Meydanı Camisine kadar yürüdü. Okunan basın açıklamasında şehitlere rahmet dilendi, teröre ve İsrail'e lanet edildi.

Yürüyüş, Kara Meydanı Camisi önünde okunan dualarla son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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