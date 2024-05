Şanlıurfa\'da Kadınlar Gazze\'deki Anneler İçin İsrail\'e Tepki Gösterdi

Yerel

Şanlıurfa'da bir araya gelen kadınlar, Gazze'deki anneler için açıklama yaparak İsrail'e tepki gösterdi.

Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle Anneler Günü'nü kutlayamayan anneler için basın açıklaması gerçekleştirildi. "Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor" yazılı pankart ile yapılan açıklamada İsrail'e tepki gösterildi.

Açıklamayı AK Parti Şanlıurfa Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven okudu. Güven, "Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve 'bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir'. Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar sürecek. Yeter artık israil, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA