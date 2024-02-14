Şanlıurfa'da Metruk Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Metruk Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, odunluk olarak kullanılan metruk bir bina çöktü. Bina enkazının altında kalan Bülent Aslanpençesi olayda hayatını kaybetti. Olay sonrası kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak maalesef Aslanpençesi kurtarılamadı.

14.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde odunluk olarak kullanılan metruk bir bina çöktü. Enkazın altında kalan Bülent Aslanpençesi olayda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent Aslanpençesi hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Birecik'in Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanpençesi bütün çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa\'da Metruk Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

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