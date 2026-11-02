Şanlıurfa'daki okula Ayça Berkan adına kurulan kütüphane 29 Ekim'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'daki okula Ayça Berkan adına kurulan kütüphane 29 Ekim'de açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'daki okula Ayça Berkan adına kurulan kütüphane 29 Ekim\'de açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, Şanlıurfa'daki bir okula Ayça Berkan adına kütüphane kazandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açılan kütüphanede grup üyeleri öğrencilere fidan ve hediyeler dağıttı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi köy okullarına yönelik yürüttüğü kütüphane projeleri kapsamında temin ettikleri kitap ve eğitim materyalleriyle Şanlıurfa'daki bir okula yeni bir kütüphane kurdu.

Eskişehir'de toplanan kitap ve kütüphane malzemeleriyle daha önce farklı illerdeki okullarda benzer çalışmalar yürüten yardım grubu, bu kez Şanlıurfa'daki öğrenciler için harekete geçti. Genç yaşta hayatını kaybeden grup üyesi arkadaşlarının kızı Ayça Berkan adına kurulan kütüphanenin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Açılış programında öğrencilerle bir araya gelen grup üyeleri, hem bayram coşkusunu paylaştı hem de her bir öğrenciye fidan ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEskişehirŞanlıurfa29 EkimEğitimYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor Taslak belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu
11:45
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:26:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki okula Ayça Berkan adına kurulan kütüphane 29 Ekim'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android