Şanlıurfa\'daki okula Ayça Berkan adına kurulan kütüphane 29 Ekim\'de açıldı

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi köy okullarına yönelik yürüttüğü kütüphane projeleri kapsamında temin ettikleri kitap ve eğitim materyalleriyle Şanlıurfa'daki bir okula yeni bir kütüphane kurdu.

Eskişehir'de toplanan kitap ve kütüphane malzemeleriyle daha önce farklı illerdeki okullarda benzer çalışmalar yürüten yardım grubu, bu kez Şanlıurfa'daki öğrenciler için harekete geçti. Genç yaşta hayatını kaybeden grup üyesi arkadaşlarının kızı Ayça Berkan adına kurulan kütüphanenin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Açılış programında öğrencilerle bir araya gelen grup üyeleri, hem bayram coşkusunu paylaştı hem de her bir öğrenciye fidan ve çeşitli hediyeler takdim etti.