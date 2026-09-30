Şanlıurfa Defterdarı Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı, göreve başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Defterdarı Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı, göreve başladı

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Şanlıurfa Defterdarı Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı, göreve başladı
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Şanlıurfa Defterdarı olarak görev yapan Güngör Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atanarak Bayburt'a geldi ve göreve başladı. Gönültaş, görevi Hikmet Yıldız'dan devraldı ve Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti; Vali Eldivan yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bayburt Defterdarlığı görevine Güngör Gönültaş atandı. Şanlıurfa Defterdarı olarak görev yapan Gönültaş, Bayburt'a gelerek görevine başladı.

Gönültaş, göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, Gönültaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Gönültaş, 2024 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya atanarak Defterdar olarak görevine başlamıştı. Şanlıurfa'daki görevinin ardından gerçekleştirilen atamayla Bayburt Defterdarlığı görevine getirildi.

Gönültaş, Hikmet Yıldız'dan Bayburt Defterdarlığı görevini devraldı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaBayburtEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Defterdarı Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı, göreve başladı - Son Dakika
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