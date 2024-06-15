Şanlıurfa Müftülüğü İzcilik Kampı Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa Müftülüğü İzcilik Kampı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Şanlıurfa Müftülüğü tarafından düzenlenen izcilik kampında minik izciler hem eğlendi hem de doğa şartlarında yaşamı öğrendi. Kamp, çeşitli etkinliklerle renkli bir şekilde geçti.

15.06.2024 11:21
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Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen izcilik kampı renkli görüntülere sahne oldu. Dualarla kampa uğurlanan minik izciler, hem eğlendi hem de doğa şartlarında yaşamı öğrendi.

Şanlıurfa Müftülüğünce "Halil İbrahim Dostluk Gençlik ve İzcilik" temasıyla izcilik kampı başlatıldı. Atatürk Barajı Ormanlık Alanında, 211 izcinin katıldığı kamp için çadırlar kuruldu. İzciler, gruplara ayrılarak kendi obalarını oluşturdu. Obalara hayvan isimleri veren izciler, takım liderlerine ise Osmanlı, Büyük Selçuklu ve Göktürk Hanlarının isimlerini verdi. Minik izciler, obalarına verdiği hayvanların figürlerini çizerek çadırlarına astılar. İzci liderleri, her gün farklı bir etkinlik yaparak kampın eğlenceli geçmesini sağladı. 3 gün süren kampta Ata sporu okçuluk, futbol, mangala, satranç ve izcilik eğitimleri verildi. Çocukların becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleşen kampta çocuklar, hem eğlendi hem de doğa şartlarında yaşamı öğrendi.

"Çocuklarımızı neşelendirmek istedik"

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, çocukları doğayla tanıştırdıklarını belirterek, "İzciliğin gayesi çocuklarımıza tabiatımızı tanıtmak, tek başına hayatlarını devam ettirebileceği becerileri alıştırmak, sonra şehrin gürültüsü ve sıkıntısından birkaç günde olsa uzakta bulundurmak suretiyle onları neşelendirmek istedik. Bu bizim ilk izci kampımız oldu. Bundan sonra her ilçede, ilçe bazında müftülüklerimiz kendi kamplarını da yapacaklar. Yılda iki defa olacak şekilde bir ilkbahar mevsiminde bir de sonbaharda bütün ilçe müftülüklerimizdeki izci liderleri ve izci öğrencilerinin katılacağı böyle programlar yapmaya devam edeceğiz. Halil İbrahim Dostluk izcilik kampımız iki buçuk gün olarak planlandı, 211 izci öğrencimiz var, 29 da hoca arkadaşlarımız, izci liderlerimiz var" dedi.

İzci Lideri Şükrü Saraç ise izciliğin öneminde değinerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız izcilik faaliyetlerini yürüttü, yürütüyor ve yürütmeye de devam ediyor. Bizlerin izci oyunları var, aynı şekilde yukarı tarafa kurmuş olduğumuz mangala takımlarımız, okçuluk takımlarımız, aynı şekilde satranç takımlarımız ve top oyunlarımız var. Çocuklarımız burada hem öğreniyor hem de eğleniyor. Çocuklarımızı biz gördüğümüzde hem eğitim yönünden hem bedenen hem de ruhen ve fiziksel olarak çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkılar sunduğunu gördük. İnşallah Şanlıurfa'mızda bunu geliştirmek en büyük hedefimiz ve gayemizdir" diye konuştu.

Öğrenciler, yapılan etkinlerle çok eğlendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa Müftülüğü İzcilik Kampı Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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