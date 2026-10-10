Şanlıurfa ve Niğde'de eşzamanlı dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Niğde'de eşzamanlı dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa ve Niğde\'de eşzamanlı dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesi ile Niğde'de eşzamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 4'üne adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin ülke genelinde vatandaşları toplam 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli Niğde'de gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesi ile Niğde ilinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan

10 şüpheliden 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında bugüne kadar toplam 17 şahsın gözaltına alındığı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 12'sinin tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu ve 9 adet sim kart ele geçirilirken şüphelilerin ülke genelinde vatandaşları toplamda 20 milyon 345 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Niğde'de eşzamanlı dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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