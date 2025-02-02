Ege\'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi

Yerel

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

ABD\'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü

Ege Denizi'nde arka arkaya yaşanan depremler endişeye neden oldu. Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından dün öğleden sonra yapılan açıklamada, volkanik Santorini adası ile Amorgos arasındaki bölgede cuma ve dün 4.3 büyüklüğüne kadar çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi. Depremler hasara yol açmazken son dönemde bölgede artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunan yetkililer harekete geçti.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Santorini Adası Belediyesi Meclisi'nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Halka Ammoudi ve Fira limanlarından uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları uyarısında bulunuldu.

SON VOLKANİK PATLAMA 1950'DE OLDU

Helen Yayı olarak da bilinen tektonik bölgede yer alan Santorini Adası'nda son volkanik patlama 1950 yılında yaşanmıştı. Kıbrıs'ın güneyinden geçen Helen Yayı'nın dünyanın en tehlikeli fay sistemlerinden biri olduğu ifade ediliyor.