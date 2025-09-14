Şap Hastalığı Hayvancılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Şap Hastalığı Hayvancılığı Tehdit Ediyor

14.09.2025 14:49
Tarık Bozkurt, şap hastalığı nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Uzun yıllardır hayvancılık yapan Tarık Bozkurt, özellikle son dönemde yaşanan şap hastalığının sektörü iyiden iyiye bitme noktasına getirdiğini belirterek, "Şap hastalığıyla kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Devletin desteği yok, hayvanlarımız ölüyor. İlaç fiyatları ise inanılmaz derecede yüksek. Artık hayvancılık yapamaz hale geldik, hayvanlarımızı satmayı düşünüyoruz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde uzun yıllardır hayvancılık yapan Tarık Bozkurt, şap hastalığı nedeniyle büyük bir çıkmazda olduklarını, hayvanlarını satmayı düşündüğünü ve sektördeki zorlukların dayanılmaz boyutlara ulaştığını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bozkurt, şunları söyledi:

"Ardanuç'a bağlı Sakarya Köyü'nde hayvancılık yapıyorum. Şap hastalığından kaynaklanan sıkıntılar hala devam ediyor. Bu hastalıkla yalnızca bizler kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Üç gün içinde 32 bin lira ilaç parası harcadım ve kısmen hayvanlarımı kurtardım. İlaç alamayan arkadaşlarıma da yardımcı oldum. Ancak çok üzüldüğüm bir şey var; vatandaşın çabasına rağmen devletten hiçbir destek alamıyoruz. Ne yazık ki dertlerimize derman olmuyorlar. Şu anda kredilerimiz var, bir yandan da karantina hala devam ediyor."

Eski mesleğine geri dönmek zorunda kaldığını belirten Bozkurt, "Önceden şoförlük yapıyordum, şimdi tekrar şoförlüğe döndüm çünkü hayvancılıkla borçlarımı ödeyemiyorum. Yetkililer, hayvanlarımız öldükten sonra yardıma geliyorlar, ama hayvanları gömmek için. Bir çözüm bulunmalı, yoksa hayvanlarımız çok acı çekiyor ve ne yapacağımızı şaşırdık. Karantina bitsin de hayvanlarımızı değerinde satabilelim" ifadelerini kullandı.

"Veteriner ve ilaç masrafları çıkmazda"

Tarık Bozkurt, her ay veteriner masrafları için büyük paralar ödediğini vurgulayarak, "Ben neredeyse her ay özel veterinere 50 bin lira ödüyorum. İlaç konusunda ciddi bir sıkıntımız var; bir antibiyotiğin fiyatı 9 bin liraya çıkmış. Benzer sıkıntıları diğer arkadaşlar da yaşıyor" diye konuştu.

Tarıma dayalı hayvancılığı sürdürebilmek için yaptığı tarımsal faaliyetlerin mazot fiyatlarının yüksekliği nedeniyle sürdürülemez olduğunu belirten Bozkurt, "Mazotun litre fiyatı 56 lira olunca tarım yapmam mümkün olmuyor. Tarımı, hayvanların karnını doyurmak için yapıyordum ama artık onu da yapamıyorum. Hayvanlarımı satmayı düşünüyorum; zaten 100 hayvanımı 70'e düşürdüm. Artık bu iş beni kurtarmıyor, gün geçtikçe hayvan sayımız azalıyor. ve inanın, birileri gelip bize iyi bir fiyat verse, hepsini satacağız. Böyle giderse her şeyi satıp boş gezeceğiz" dedi.

"Devlet aşı desteği sağlamadı"

Şap hastalığının başladığı dönemde alınan önlemleri eleştiren Bozkurt, "Bu hastalık Kars ve Ardahan'da görüldüğünde gerekli önlemleri alırlardı. Hastalık buraya gelince bir şeyler yapmaya başladılar, hasta ineklere yeniden aşı yapmaya başladılar. Ama Ardahan'da hayvanlar ölürken bizlerin serzenişleri boşa çıktı, aşı olmadığı söylendi. Peki, devletten aşı yoksa (Klacetli) bizim ne yapmamız gerekiyor?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

