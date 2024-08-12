Saraybosna'da kaçırılan Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Saraybosna'da kaçırılan Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Saraybosna\'da kaçırılan Türk vatandaşı İstanbul\'a getirildi

Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda kurtarılan Çolak, yaşadığı olayları anlattı.

12.08.2024 15:54
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Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, İstanbul'a geldi.

Gaziantep'ten Saraybosna'ya gezmeye giden Muhammed Çolak, çete üyeleri tarafından kaçırılarak fidye talebiyle rehin alınmıştı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Çolak'ın, Afgan bir çete tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda kaçırılan ve 6 gün boyunca Afgan çetenin elinde tutulan Muhammed Çolak kurtarılarak İstanbul'a gönderildi. Muhammed Çolak Saraybosna'dan bildirildiği uçakla bugün saat 14.00'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaçırılan Muhammed Çolak, "Tatil için Saraybosna'ya gittim. Oradayken muhtemelen taksicilerle de anlaşmalı olan Afgan çetesi tarafından kaçırıldım. İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırına getirdiler bizi. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ondan sonra ailemiz fidyeyi gönderdiğinde herhangi bir darp uygulanmadı. 5 veya 6 gün kaldık. Tam hatırlamıyorum. Bizi bir dağ yoluna bıraktılar. Sağ olsun Saraybosna Konsolosluğumuz ve Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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