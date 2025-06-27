Sarıkamış Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi'ne bağlı Sarıkamış Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, protokol üyeleri öğrencilere hitaben konuşmalar yaptı. Konuşmalarda genç mezunlara başarı temennilerinde bulunulurken, eğitimin ve birlikteliğin önemi vurgulandı.

Törende öğrencilerin Filistin'e destek amacıyla Filistin bayrakları açtı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, törene katılamlardan alkış aldı.

Tören temsili mezuniyet belgelerinin verilmesi ve

öğrenciler keplerini havaya atmasıyla son buldu. - KARS