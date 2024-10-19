Sarıkamış'ta İlk Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
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Sarıkamış'ta İlk Kar ve Soğuk Hava

Sarıkamış\'ta İlk Kar ve Soğuk Hava

Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düştü, kayak merkezi karla kaplandı. Kartpostal manzaralar.

19.10.2024 09:25
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Sarıkamış'ta kış yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü ilçede, kayak merkezi ve sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sarıçam ormanları arasında bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü.

Sarıçam ormanlarında bulunan çam ağaçlarının da tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçede soğuk hava rağmen kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karının düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "2 bin 300 rakımda bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyim. Sarıkamış'a yılın ilk karı düştü. her yer beyaza büründü. İnşallah bol bereketli bir sezon geçirir Sarıkamış, bizlerde fotoğrafçılar olarak geldik kayak merkezine fotoğraf çekmeye sarıçam ağaçları tamamen beyaza bürünmüş. Çok güzel görüntüler çektik" dedi.

Öte yandan, başta boz ayılar olmak üzere vaşak, kurt, domuz, ceylan, tilki ve tavşan gibi bir çok yaban hayvanının yaşam alanı olan Sarıçam ormanları ve Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Kartpostal görüntüleri görenleri büyüledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta İlk Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika

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