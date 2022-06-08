Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi - Son Dakika
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Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi

08.06.2022 10:29
Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi

Kemer Belediyesi, Çamyuva Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Parkı yanında bulunan Sarıören Deresi'nin üzerindeki köprüyü yenileyerek halkın kullanımına kazandırdı.

Kemer Belediyesi, Çamyuva Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Parkı yanında bulunan Sarıören Deresi'nin üzerindeki köprüyü yenileyerek halkın kullanımına kazandırdı.

Dere üzerindeki köprünün oksitlenen ve çürüyen profil aksamını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köprünün demir kısımlarını da boyadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Çamyuva Mahallemizdeki Sarıören Deresi üzerindeki köprümüzü yeniledik. Yıllar içerisinde oksitlenen ve çürüyen profil aksamını yeniledikten sonra boya ve vernik çalışmalarımızı da tamamladık ve halkımızın kullanımına kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi
Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi
Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi
Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi
Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Kemer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi - Son Dakika

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