Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu , "Çamyuva Mahallemizdeki Sarıören Deresi üzerindeki köprümüzü yeniledik. Yıllar içerisinde oksitlenen ve çürüyen profil aksamını yeniledikten sonra boya ve vernik çalışmalarımızı da tamamladık ve halkımızın kullanımına kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Kemer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi - Son Dakika

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