Sarıyer\'de Kapatılan Hastane İçin İmza Kampanyası Düzenlendi

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Sarıyer'de depreme dayanıksız olması nedeniyle tekrar inşa edilmek üzere kapatılan İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nin açılması için vatandaşlar imza kampanyası düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın hastanenin yeniden açılması için arazinin sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) talep yazısı ilettiği ancak İBB'nin yazıya cevap vermediği ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan İsmail Akgün Devlet Hastanesi, yapılan araştırmaların ardından depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. Tekrar inşa edilmek üzere kapatılan hastaneden hizmet bekleyen vatandaşlar, açılması için imza kampanyası düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın hastaneyi inşa ederek tekrar hizmete açmak istediği ancak arazi sahibi İBB'den dönüş alamadığı iddia edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2023 tarihli gönderdiği yazıda, yeniden inşa etmek için İsmail Akgün Devlet Hastanesi arazisinin 25 yıllığına İBB'den kendilerine tahsis edilmesini talep etti. İBB, yazıya dönüş yaparak araziyi bakanlığa tahsis etmeyince inşaat başlayamadı. Kapatılmadan önce 2 bin 500 kişiye hizmet veren hastanenin tekrar açılmasını bekleyen vatandaşlar isyan etti.

"Herkes bu hastaneyi istiyor"

İmza kampanyasına Sarıyerlilerin çok fazla katılım gösterdiğini söyleyen Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Bizim Sarıyer Merkez Mahallesi'nde kapanan bir hastanemiz var. Kapanan İsmail Akgün Devlet Hastanemiz günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyordu ve herkesin çok memnun olduğu bir hastaneydi. Bu hastane depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı ve tekrardan açılacağı söylendi. Fakat şu anda açılması ile ilgili gündeme gelen hiçbir şey yok. Sağlık Bakanlığı buraya yeni bir tesis yapmak istiyor. Günde yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verebilecek, 5 sağlık ocağı ve bir poliklinik barındıran bir tesis projesi var. Fakat hastanenin bulunduğu yer, bir bağışçı tarafından İBB'ye devrolmuş. Bu proje için İBB'ye bir yazı yazılmış ama halen bir dönüş yapılmamış. Biz tesisi kimin yaptığı ile ilgilenmiyoruz. Buraya bir tesis istiyoruz. Bunun için bir imza kampanyası başlattık. Bu imza evraklarımızı esnafa da dağıttık. 15 gün sonra bu evrakları toplayıp İBB'ye sunacağız. Herkes bu hastaneyi geri istiyor ve yeniden faaliyete başlaması lazım. Cevap verilmediği için başlanamıyor. Geçtiğimiz gün burada İstanbul Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İl Sağlık Müdürümüzün olduğu bir toplantı vardı ben bu sorunu orada da dile getirdim. İl Sağlık Müdürümüz "Biz bir yazı yazdık ama dönüş yapılmadı" dedi. Biz bu süreç hızlansın diye bu imzaları topluyoruz" diye konuştu.

"Hastanemizin yeniden açılmasını istiyoruz"

Hastaneyi geri istediklerini belirten Selcan Uysal, "Hastane burada bizim elimiz ayağımızdı. Ameliyathanesi olan bir hastaneyi kapatmak çok büyük bir saçmalık. Burası Sarıyer Merkez ve biz kalkıp uzak yerlere hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"Hastanemizi geri istiyoruz"

Canan Engin ise, "Bütün Sarıyerliler benim gibi düşünüyor buna eminim hastanemizi geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mağdur oluyoruz"

Emekli bir mağdur olduğunu söyleyen Emin Akman ise, "Buradan Seyrantepe'ye otobüs yok minibüs yok. Mağdur oluyoruz. Tekrar açılmasını istiyorum kaç yıldır biz buraya gelirdik ne oldu da kapandı" dedi.

"Hastane çürümek üzere"

Hastanenin yapılması için dedesinin çok emek verdiğini belirten Sarıyerli Esnaf Ömer Seçkinüzger ise, "Bilenler bilir dedem Hacı Ömer çok emeği vardır bu hastane yapılırken. Hastane bu kadar mücadeleye rağmen atıl durumda ve çürümek üzere. Ameliyathanesi olmasa da bir poliklinik olarak bile olsa hizmete girmesini istiyoruz. İnsanlar hiç değilse acil şikayetlerini dile getirsin. Başka bir yere hastaneye gitmek masraf ve zaman kaybı. Merkez Mahallesi'ne böyle bir hizmet sunulabilir. Burası da çürümekten kurtulur" diye konuştu. - İSTANBUL