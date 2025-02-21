Sarıyer\'de Kartpostallık Kar Manzarası

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İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de devam ederken beyaza bürünen ilçede oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Sarıyer'de de etkili oldu. Kimi zaman etkisi azalan kimi zaman ise lapa lapa devam eden kar yağışının olduğu ilçe havadan görüntülendi. Ağaçlar ve çatılar beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Bir yanda Boğaz manzarası bir yanda ise beyaza bürünen alanların bir araya geldiği görüntüler hayran bıraktı. - İSTANBUL