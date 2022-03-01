Şarköy'de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı - Son Dakika
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Şarköy'de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı

01.03.2022 16:37
Şarköy'de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Şarköy'lü Şehit Olcay Erteğli'nin şehadetinin 28. yılı münasebetiyle şehit ailesi ziyaret edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Şarköy'lü Şehit Olcay Erteğli'nin şehadetinin 28. yılı münasebetiyle şehit ailesi ziyaret edildi.

Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Erzurum Şenkaya'da 01 Mart 1994 tarihinde Erzurum ili Şenkaya ilçesinde teröristler tarafından pusuya düşürülerek silahlı çatışmada şehit düşen Olcay Erteğli'nin İstiklal Mahallesinde ikamet eden annesi Sünbile Erteğli ve Oktay Erteğli'nin evlerinde ziyarette bulundu.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Gazi Süleyman Paşa Camii İmam Hatibi Alim Yılmaz ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftü Vekili Acar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Şehit Erteğli ve tüm şehitlerimiz için dua etti.

İlçe Müftü Vekili ve din görevlilerinin ziyaretlerinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Erteğli'nin ailesine, Kur'an-ı Kerim, İslam İlmihali ve Peygamberimizin Hayatı kitapları hediye edildi. - TEKİRDAĞ

Şarköy'de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şarköy'de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı - Son Dakika


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