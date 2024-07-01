Saros Körfezi'nde Deniz Yatağında Uyuyan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Saros Körfezi'nde Deniz Yatağında Uyuyan Vatandaş Kurtarıldı

Saros Körfezi'nde güneşlenmek için deniz yatağında uyuyan bir vatandaş, karayelin etkisiyle 2 mil açığa sürüklenirken yakınlarının haber vermesi üzerine tekneyle kurtarıldı. Tatil için Edirne'nin Keşan ilçesine gelen 5 arkadaş, kumların üzerinde uzanırken deniz yatağında uyuyakalan arkadaşlarını fark etmeyince yardım istedi. Tesis işletmecisi ve yakınları, deniz yatağının üzerinde uyuyan tatilciye ulaşarak kurtardı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşletmeci, denizde rüzgarlı ve dalgalı günlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, benzer bir olayın geçen yıl da yaşandığını belirtti.

01.07.2024 11:25
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Saros Körfezi'nde güneşlenmek için deniz yatağında uyuyan vatandaş, karayelin etkisiyle 2 mil açığa sürüklenirken yakınlarının haber vermesi üzenine tekneyle kurtarıldı.

Tatil için Edirne'nin Keşan ilçesi bağlı Yayla köyü sahilindeki tesise gelen 5 arkadaş, kumların üzeninde uzanırken yanlarında bulunan bir arkadaşları deniz yatağında uyuyakaldı. Karayelin de etkisiyle 2 mil açığa sürüklen genci göremeyen arkadaşları yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

Yakınlarının seslenmesiyle uyandı

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Açığa sürüklenme ve kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geçen yıl da kurtardı

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini belirten Mustafa Altunhan, denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağınla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saros Körfezi'nde Deniz Yatağında Uyuyan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saros Körfezi'nde Deniz Yatağında Uyuyan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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