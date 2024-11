Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Şoförlerinin Sorunları

Yerel

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Türkiye'nin Gürcistan sınırına açılan Sarp Sınır Kapısı'nda kuyrukta beleyen tır şoförü Ahmet Gürem, "15 gündür yoldayım ve önümde şu anda bir aylık bir yol daha var. Kapıların gümrüklerin zaten sıkıntıları saymakla bitmiyor. Tırcıların masrafları çok arttı, mazot Türkiye'de aldı başını gidiyor. Bizler fiyatlara yetişemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırına açılan Sarp Sınır Kapısı'nda günlerce süren uzun kuyruklarda bekleyen tır şoförleri artan maliyetleri ve gümrüklerde yaşanan sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Tır şoförü Cem Yıldırım, "Trabzonluyum ve tır şoförüyüm. İşler iyi şükürler olsun da bu sıralar bizi biraz yoruyor. Masraflar arttı. Mazot, lastik artarken nakliye parası düştü memnun değiliz" dedi.

"Sarp Sınır Kapısı'nda tırların olduğu alan çöpten geçilmiyor"

Tır Şoförü Şadi Cinkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sıkıntılar çok, bakın durumu görüyorsunuz zaten. 2-3 gün belli olmuyor yollardayız. Maliyetler fazla kurtarmıyor. Tırcılar iyi para kazanıyorsa buralarda neden sürünüyorlar o zaman. Yakıt zaten aldı başını gitti, nakliyeler düşük. Nakliyecilerin fiyatı düşünce şoförün harcırahını düşürüyorlar. Yemeğimizi de tırın dolaplarında yiyoruz soğukta buzda karda her yerde. Çöple ilgilenen zaten yok her taraf çöp dolu ve şoförlerimiz de dikkatli davranmıyor. Yetkililer makam odasına gelene kadar 'şunu yapacağız, bunu yapacağız' derler ve keklerle kolalarla birbirlerini avutuyorlar ama makam odasına geldiklerinde ise her şeyi unutuyorlar."

"Kazandığmız para helal paradır, çünkü her lirasında alın teri var"

Kahramanmaraşlı tır şoförü Ahmet Gürem, şunları söyledi:

"Kahramanmaraşlıyım Kazakistan'a gidiyorum. Kaç gündür yollardayız bizim de yolda kaldığımız gün değişiyor ama ortalama bir ay ila 50 gün arasında değişiyor. Şu anda kış şartları nedeniyle yol biraz daha uzayacaktır. 15 gündür yoldayım ve önümde şu anda bir aylık bir yol daha var. Kapıların gümrüklerin zaten sıkıntıları saymakla bitmiyor ve işte görüyorsunuz burada 15 gündür sıra bekliyorum dün akşamdan beride burada yolda sıra bekliyorum. Artık ilerde ne olacak Allah bilir. Tırcılar çok para kazanmıyor, tırcının çektiği rezilliğini görüyorsunuz. Tırcının kazandığı para çok helal paradır. Çünkü her lirasında alın teri var yani tırcının çektiği rezilliği kimse çekmiyor. Ama genelde bizim insanımız tırcıyı hor görüyorlar ve dışlıyorlar. Bir yerde yemek yemeye oturduğunuz zaman fiyatlar aldı başını gidiyor ve artık hiçbir şeye yetişilmiyor. Tırcıların masrafları çok arttı, mazot Türkiye'de aldı başını gidiyor. Bizler fiyatlara yetişemiyoruz ne olacağını bilemiyoruz Allah sonumuzu hayır etsin.

Şu saatten sonrada başka bir mesleğe geçme şansımız yok, birileri bu mesleği yapmak zorunda. Biz de acısıyla tatlısıyla bu mesleği yapıyoruz. Evliyim ve 2 çocuğum var kaç ayda bir görüyorum derseniz, 50 günde 5-6 gün görebiliyorum mecburum yapacak bir şeyim yok. Buradan şöyle seslenmek istiyorum: Tüm şoförlerin emekçi kardeşlerimin Allah yolunu ve bahtını açık etsin ve Allah herkese kolaylık versin. Lakin tırcılara karşı biraz daha anlayışlı ve duyarlı olabilirsek bizi mutlu edersiniz."