Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı - Son Dakika
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Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı

23.02.2022 07:57
Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı

Ukrayna yedek askerleri yeniden görev için çağırdı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel bir dönemde yedek askerlerin askere alınmasına ilişkin bir kararname yayınladım" dedi. Zelenskiy genel bir seferberlik durumu olmadığını da ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gece tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

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"GENEL SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ YOK"

Topraklarının tehlike altında olmasından rahatsızlık duyan Ukrayna lideri Zelenski, dün gece ulusa seslendi. Zelenski, "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Donbas'a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya'ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur.

"YEDEK ASKERLERİ ÇAĞRILMASINA İLİŞKİN İMZAYI ATTIM"

Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

PUTİN, NORMALLEŞME İÇİN 4 ŞART SUNDU

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam Ukrayna'yla ilişkilerin normalleşmesi için 4 madde saydı. Putin, "Birincisi, Sivastopol ve Kırım'da yaşayan insanların iradesini tanımak. İkincisi, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi. Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi. En önemlisi ise dördüncüsü, Ukrayna'nın askerden arındırılmasıdır." dedi.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı - Son Dakika
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