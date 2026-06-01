Savaştan kaçtı, milli takım hayaline kulaç atıyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan 11 yaşındaki yüzücü Cemil Can, kazandığı şampiyonluklar ve madalyalarla Türk Milli Takımı'na girerek olimpiyatlarda ülkesini temsil etmeyi hedefliyor.

Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından ailesiyle birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesine yerleşen Cemil Can, zorlu günlerin ardından spora sarılarak başarı hikayesi yazdı. Sakarya Mahallesi'nde yaşayan genç sporcu, gece gündüz demeden sürdürdüğü antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Küçük yaşlarda annesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başlayan Cemil Can, bugüne kadar okullar arası yarışmalarda 6 kez Hatay şampiyonu olurken, çeşitli organizasyonlarda toplam 41 madalya kazandı. Madalyalarının 30'unun altın, 6'sının gümüş ve 5'inin bronz olduğunu belirten genç sporcu, yeni hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyledi.

"Spor disiplin kazandırıyor"

Oğlunu küçük yaşlardan itibaren spora yönlendiren Ukraynalı anne Yana Can, savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Cemil çok hareketli bir çocuktu. Onu yüzmeye yönlendirdik ve başarılı oldu. Spor disiplin kazandırıyor. Bu başarıda emeği olan antrenörümüz Ömer Ertuğrul'a minnettarız. Deprem döneminde bile yanımızda oldu. Cemil'in kazandığı madalyalarda onun büyük emeği var" dedi.

"Depremde havuzlar kapalı olunca, gölde antrenman yaptık"

Yüzme sporuna belediyenin ücretsiz kurslarında başladığını ifade eden Cemil Can, yeteneğinin antrenörü Ömer Ertuğrul tarafından keşfedildiğini söyledi. Profesyonel sporculuk yolunda önemli adımlar attığını belirten genç sporcu, "Okullar arası yarışmalarda 6 Hatay şampiyonluğum var. Şu anda Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Depremde havuzlar kapalı olduğu dönemde bile antrenmanları bırakmadım. Abimle birlikte yakındaki bir gölde yüzerek çalışmalarımı sürdürdüm. Bir milyon lira teklif etseler yüzmeyi bırakmam" diye konuştu.

Gaziantep'te yapılacak bölge yarışmalarında başarılı olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini söyleyen Cemil Can, "Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek büyük kulüplerin dikkatini çekmek istiyorum. En büyük hayalim milli takıma seçilip olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunu başarırsam ailemi gururlandırmış olurum ve diğer çocuklara da örnek olabilirim" ifadelerini kullandı. - HATAY