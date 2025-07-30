Savaş Öğüş, Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişen Savaş Öğüş, Muş'ta düzenlenen şampiyonada iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Memleketi Şanlıurfa'ya dönen şampiyon, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u ziyaret ederek madalyalarını takdim etti.

Başarılı sporcu Savaş Öğüş ve antrenör hocalarını makamında kabul eden Başkan Mehmet Kuş, Öğüş'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Eyyübiye Belediyesi'nin, gençlerin eğitim ve spor başta olmak üzere hayatın her alanında başarılı olmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Kuş, Savaş Öğüş'ün bu desteklerin karşılığını vererek hem Eyyübiye'nin hem de Şanlıurfa'nın göğsünü kabarttığını söyledi.

Üst üste elde ettiği başarılarla tüm Şanlıurfa'nın gururu olan Savaş Öğüş ise, Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında çocuk yaşta başladığı spor hayatına tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yeteneği keşfedilerek yetiştirilen Savaş Öğüş, miniklerden başlayarak ümit, genç, U21 ve büyükler kategorisinde onlarca şampiyonluk kazandı.

Eyyübiye Belediyespor çatısı altında müsabakalara katılan başarılı sporcu, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Muş'ta düzenlenen Ümit, Genç, U21 ve Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda hem U21 hem de büyükler 67 kilo kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı. - ŞANLIURFA